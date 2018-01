Trabalho fora da sala de aula

Na escola be.Living o processo criativo não se limita apenas às salas de aula. Como ensinamos por meio do método construtivista, há sempre novidades e surpresas agradáveis para os alunos, nos momentos em que as atividades propostas no conteúdo programático são ministradas.

Atividades extracurriculares como grupos em rodas de violão e cantorias espontâneas no parque, criações artísticas na sala de leitura, show de mágicas durante o almoço e muitas brincadeiras de faz de conta, ora construindo cabanas com cadeiras e tecidos, ora transformando caixas de papelão em abrigos, para imitar a realidade habitacional das cidades.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo quando as crianças estão em momentos livres, as professoras ainda são companheiras, de brincadeiras e criações, ensinando a elas jogos e, simplesmente, desfrutando momentos memoráveis juntos, uma vez que o “brincar” é essencial para o desenvolvimento cognitivo de cada individuo.

Além disso, o trabalho fora das salas de aula também prevê assembleias que envolvem discussões, que visam resolver problemas de relacionamento interno, promovendo aprendizado pelo respeito às opiniões do próximo, por mais divergentes que sejam.

Escrito por Rebeka Oliveira, coordenadora de inglês do colégio be.Living