Camila Maia e Joara Dal Prá – Coordenadoras da Educação Infantil

É uma prática recorrente na be.Living as crianças participarem de situações de leitura com objetivo de ampliar o repertório, a diversidade de gêneros e de inseri-los na cultura letrada. Uma dessas situações é o StoryTime, momento em que o professor lê em voz alta, garantindo que as crianças presenciem um leitor competente lendo, para que depois possam, ainda que não convencionalmente, ler esses mesmos textos.

Estes são importantes momentos de trabalho com a linguagem oral e escrita, mas são também pensados de modo a proporcionar vivências prazerosas de interação com os livros, seus enredos e personagens. Ao entrarem em contato com contos de repetição, rimas, poemas, parlendas, contos de fadas, fábulas, as crianças são apresentadas a novos vocabulários, sons e estruturas da língua inglesa.