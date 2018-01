Em muitas comunidades ao redor do mundo, ser competente em dois ou mais idiomas é importante para o conhecimento pessoal, sociocultural, econômico e político. Para alguns, as questões sobre o bilinguismo são vistas como desafios que, uma vez dominados, trazem benefícios para os indivíduos, para a comunidade e até mesmo para o país em que vivem. A globalização das economias mundiais e a revolução nas comunicações eletrônicas têm reforçado a importância da competência bilíngue para além das fronteiras locais e regionais. A comunicação entre pessoas que possuem idiomas e culturas diferentes em várias regiões do mundo tornou-se mais fácil e essencial.

Comunicação é a nossa característica mais humana. A maioria das crianças tem a capacidade e facilidade de aprender dois ou mais idiomas ao mesmo tempo. Segundo Genesee (2004), pesquisas demonstraram que há várias vantagens em ser bilíngue, tais como: o desenvolvimento das habilidades linguísticas e metalinguística, flexibilidade cognitiva, formação de conceito, pensamento divergente, desenvolvimento do raciocínio lógico e das habilidades verbais.

As escolas bilíngues desempenham um papel muito importante no ensinamento e desenvolvimento das habilidades linguísticas bilíngues e multilíngues, e conhecimento intercultural, cada vez mais necessários no mundo moderno. Para nós, da be.Living, o bilinguismo é a capacidade de se comunicar de forma natural e fluente em mais de um idioma em todas as áreas da vida. E como sabemos que a vida significa aprender em um mundo em constante mudança, entendemos que o bilinguismo é um processo, não um resultado.

Mas por que queremos que nossos filhos sejam bilíngues?

Saber sobre os benefícios que o bilinguismo ajuda-nos a manter a nossa missão e refletir sempre sobre as tomadas de decisões.

As vantagens do bilinguismo:

Comunicação O bilinguismo permite que a criança se comunique com os membros da família, independente de onde estejam, bem como com os amigos. Isso ajuda a desenvolver uma boa aproximação familiar e construir relacionamentos.O bilinguismo também permite maior flexibilidade para escolher um lugar para se viver e trabalhar. Cultural Como a língua é parte da cultura, o bilinguismo desenvolve uma compreensão cultural mais ampla e maior sensibilidade às diferenças multiculturais, maior tolerância e harmonia social. Cognitiva Pesquisas mostram que o aprendizado e uso de mais de uma língua:

• Ajuda na resolução de problemas e habilidades analíticas,

• Permite melhor formação de conceitos,

• Favorece o raciocínio lógico,

• Auxilia na flexibilidade cognitiva. Pessoal O bilinguismo também ajuda a:

• Estimular a criatividade,

• Elevar a autoestima,

• Desenvolver a flexibilidade e adaptação,

• Melhorar as habilidades interpessoais e sociais. Curricular A compreensão e desenvolvimento de conceitos em mais de um idioma permitem a transferência de habilidades acadêmicas entre os idiomas.

Bilinguismo facilita o aprendizado colaborativo e cooperativo em um ambiente de linguagem diversificada.

Idiomas podem ser escolhidos como eixo de trabalho nas escolas ou universidades e abrir portas para especializações em qualquer carreira em desenvolvimento.

Referência: GENESEE, Fred. Bilingualism in the Global Village. Immersion Conference Presentation, 2004

Silmara Parise – Assessora da língua Inglesa