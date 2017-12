Por que os jogos são importantes para as crianças?

Texto escrito pela Coordenadora da Educação Infantil do Colégio be.Living Joara Imparato Dal Prá

Porque auxiliam na aprendizagem de forma lúdica e as colocam frente a diversos desafios. Ao jogar, aprendem a levantar hipóteses, desenvolver estratégias, cooperar, decidir, aguardar a sua vez, arriscar, seguir regras, lidar com a sensação de ganhar e perder, conviver, resolver problemas, entre outras aprendizagens significativas.

Na sala de aula, como estratégia metodológica para a aprendizagem matemática, podemos, por exemplo, explorar noções relacionadas à comparação de quantidades, quantificação, sequência numérica e operações.

Por isso, na be.Living, desde pequenos, nossas crianças são convidadas a participar de inúmeras situações lúdicas, que visam o desenvolvimento de diversas capacidades, e para que isso aconteça, jogos como o boliche, de trilha, dominó, jogo com dados, bola ao cesto, jogo do brigadeiro, entre outros, são bastante utilizados na Educação Infantil.

– Que tal praticar alguns desses jogos em casa?

Memória: para os pequenos, de 3 anos, a dica é começar com menos pares e com as peças viradas para cima. Conforme eles aprendem a jogar, você pode propor outros desafios, como por exemplo, virar as cartas para baixo.

Boliche: contar quantas garrafas foram derrubadas e tentar registrar, a sua maneira, esta quantidade, pode tornar o jogo mais desafiador.

Jogos de percurso: Para os pequenos, que tem por volta dos três anos, invista em trilhas menores, que estimulem o faz de conta, sem a marcação dos números. Utilize pequenos bonequinhos, animais, carrinhos no lugar de peões e apenas um dado. Eles adoram! Para os mais velhos, construa um jogo de trilha com eles. Recorte quadradinhos de cartolina coloridos, cole em algum suporte de papel e ajude a criança no registro da sequência numérica, mas deixe-o escrever. Se necessário deixe ao alcance alguma referência numérica, como por exemplo, um calendário, caso ele precise fazer alguma pesquisa.

Algumas dicas:

– Não basta jogar por jogar, é preciso ter disponibilidade e paciência;

– Crianças pequenas estão aprendendo a compartilhar, por isso nem sempre conseguem seguir regras;

– Faça deste momento, uma experiência agradável.

É preciso valorizar aquilo que a criança faz e gosta de fazer: brincar e jogar!