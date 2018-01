Pen Pals Project

Texto escrito pela Equipe do Colégio be.Living

Durante as aulas de língua inglesa, trabalhamos com o gênero literário cartas. As cartas fazem parte dos gêneros epistolares. Eles têm função de estabelecer comunicação por escrito, geralmente não presencial. Nessa faixa etária é importante que os alunos compreendam a finalidade da prática da linguagem escrita. Escrever para comunicar-se com alguém, expressar opiniões, sentimentos, relatar acontecimentos e tantas outras funções que os textos epistolares ocuparam na história da língua escrita.

Hoje em dia, com a tecnologia tão presente em nossas vidas, perdemos o hábito de enviar e receber cartas. A fim de resgatar essa prática comunicativa, ressaltar sua importância como registro histórico e traçar a linha do tempo da evolução dos meios de comunicação, até o tão presente e-mail, convidamos nossas alunas a começar uma troca de cartas com os ex-alunos da be.Living.

Entramos em contato com as famílias dos ex-alunos, que demonstraram muito interesse em participar dessa troca de cartas em inglês, e começamos a organizar o processo. Nas próximas semanas as alunas do Year3 receberão o nome e endereço do seu pen pal. Pensando em otimizar o processo faremos tudo no ambiente escolar. Escrita, revisão, escrita do envelope, postagem no correio feita pelos próprios alunos e recebimento das cartas na escola.