Os combinados, as relações, o espaço coletivo e o lego no Year 1

Foram muitos desafios e novidades, entre eles o LEGO. As pequenas peças de plástico já são conhecidas das brincadeiras em casa, mas novidade no espaço escolar.

Logo nas primeiras semanas de aula as crianças procuraram pelo LEGO e soltaram a imaginação em construções elaboradas em parceria com os colegas. Eram momentos de muita diversão e aprendizagem! Brincar, construir, compartilhar ideias, concretizar elementos da imaginação em objetos tridimensionais era sempre muito bom, mas na hora de guardar as pequenas peças tudo ficava difícil.

Assim, surgiu a necessidade de refletir sobre a organização dos materiais coletivos. Muitos combinados, metas e procedimentos foram discutidos para o grupo dar conta de utilizar o LEGO nos momentos de brincadeira. Mas, como toda aprendizagem é um processo, respeitar os combinados estabelecidos não foi tão fácil. Após várias tentativas de organização do LEGO, foi decido que o grupo precisaria de um tempo para aprender a guardar as peças e, consequentemente, brincar com elas. O grupo acabou, então, vivenciando a retirada do LEGO da sala de aula por um tempo determinado.

Após muitas brincadeiras e exploração de outros brinquedos da sala, o LEGO voltou. Os combinados estabelecidos com materiais coletivos foram retomados e as crianças puderam explorar novamente as peças plásticas.

Dessa vez foi mais tranquilo respeitar os combinados do grupo e, no fim do semestre, o grupo mostrou que conseguiu cuidar do brinquedo, além de apresentar construções ainda mais criativas e elaboradas.

A conquista significativa do grupo foi ampliada e surgiu a ideia de organizar uma exposição de LEGO dentro do espaço escolar. As crianças se organizaram em grupos de acordo com temas de interesse para a montagem. Confeccionaram as legendas e trouxeram conhecimentos de visitas a MUSEUS para a organização, incluindo a preocupação em colocar a demarcação no chão para que as pessoas não tocassem em suas produções. O trabalho apresentado rendeu muitos elogios das crianças e professores das outras salas!

Encerramos o semestre com esta e tantas outras conquistas. O descanso das férias foi merecido.

Agora, voltamos das férias prontos para nos divertir, mas também trabalhar muito!

Débora Pacheco – Professora do Year 1