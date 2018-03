As eleições municipais já aconteceram, mas as reflexões sobre as cidades seguem com força e criatividade entre os alunos do Ensino Fundamental I da be.Living. Desde o início do semestre, as pesquisas das turmas de Year 1 a Year 5 dedicaram-se a buscar algumas respostas para a pergunta “como seria a nossa cidade ideal?”. Em português e inglês, as investigações foram feitas com base nos conteúdos de Ciências e de Artes de cada série; recursos naturais, energia, plantas, transformações do lixo e intervenções artísticas como graffiti e lambe-lambe estiveram entre os temas trabalhados. Agora, a cidade construída pelas crianças está nascendo e será compartilhada com a comunidade na Mostra de Artes e Ciências (MAC), que acontece no dia 05 de novembro.

Acompanhe nos vídeos abaixo algumas das muitas possibilidades de respostas que se abrem a partir das perguntas “O que é uma cidade?” e “Como seria uma cidade ideal?”: