Ler para bebês? O que eles aprendem com essa prática? 

Muitos pais chegam à escola com dúvidas em relação ao estímulo da língua inglesa em casa.

Neste momento, aproveitamos para orientá-los para algo muito além do trabalho com a linguagem, mas uma ação que estimula o desenvolvimento social e psicológico dos pequenos: Ler em inglês.

Sabemos que, desde a barriga, o bebê pode ouvir histórias contadas pela mãe. Apesar de ser somente um ouvinte neste momento, a leitura já entra na vida do futuro bebê como um momento de prazer e construção de vínculo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acreditamos que o ensino e a aprendizagem de uma segunda língua acontecem de forma mais significativa se for permeado pelo amor e afeto. Dentro da escola, o professor pensa em todo o seu trabalho embasado neste princípio, mas os pais podem ser grandes colaboradores deste processo.

Ao participar da apreciação de um texto, a criança exercita o olhar, a curiosidade, a imitação e alguns procedimentos como virar a página, reconhecer imagens, escutar, entre outras ações fundamentais para a construção de um indivíduo leitor.

Escutar a leitura feita por um adulto possibilita a percepção dos diferentes sons, a cadência da fala e a diferença entre as palavras. O adulto leitor age como modelo para meninos e meninas que, aos poucos, constroem um vínculo de prazer com a leitura.

Concluímos que a leitura realizada por adultos para a criança desde a mais tenra idade contribui enormemente para a ampliação do vocabulário da criança, estimula o interesse pela leitura e melhora muito o seu desenvolvimento intelectual.

Nessa perspectiva, um artigo publicado pelo jornal “O Estado de São Paulo” em Julho de 2010, pela autora Karina Toledo, afirma que: “bebê que convive com livros vai melhor na escola”. E conclui que a prática da leitura beneficia o desempenho escolar, além de fazer com que as crianças adquiram o hábito da leitura. Com o crescimento, chegam ao ensino fundamental com um vocabulário mais rico e com maior capacidade de compreensão e de manter a atenção nos adultos.

Estimular a imaginação, aguçar a curiosidade e ajudar no desenvolvimento da linguagem, tanto escrita quanto oral, são atributos pra lá de especiais, portanto, fica aqui o convite para que a leitura aconteça com mais frequência em sua casa.