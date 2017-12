A importância da leitura prazerosa na infância

Na infância, a leitura é extremamente importante, pois é capaz de provocar sentimentos, promover associação do mundo imaginário a situações que as crianças vivem no cotidiano, ampliar a compreensão da realidade, além de estimular a criatividade e a imaginação. “Pela descoberta de outros mundos, elas conseguem desenvolver um pensamento crítico. Os professores da be.Living nessas situações estão preparados para questionar, perguntar o que a criança sente e pensa em relação ao que leu e ajudar a construir conhecimento por meio do pensamento crítico”, conta a Diretora Pedagógica da be.Living, Patricia Pavan.

Para formar leitores críticos e ativos, a be.Living acredita também que é necessário criar, já na infância, situações prazerosas tanto na hora de ouvir uma história, ler ou no contato com o próprio livro. Por isso, na rotina escolar, são promovidas diversas modalidades de leitura, que podem ser individual (autônoma) ou em grupo, como a roda de leitura, onde um professor é mediador, provocando e instigando pensamentos.

O cuidado com a formação inicial de leitores é essencial na curadoria das obras, pois as crianças devem ter acesso a livros adequados que conversem com a sua faixa etária. Sobre a seleção de livros para os anos iniciais, a Diretora Patricia Pavan afirma que “a ilustração é tão importante quanto o texto, pois ajuda a autonomia leitora”.

As salas de aula, nas duas unidades da be.Living, têm bibliotecas direcionadas para cada faixa etária e com títulos selecionados pelos próprios professores. Mas há também um outro cantinho especial: a Sala de Leitura, que favorece a exploração de diferentes títulos e tem uma estrutura e mobiliário planejados para longos momentos de leitura.

Mas a leitura não é só um momento que deve ser vivido exclusivamente na escola, para criar uma comunidade leitora de fato, a família deve estar envolvida. A diretora acredita que “pais e mães não devem só ler para os filhos, mas com os filhos”, por isso, sempre ressalta nas reuniões o quanto é importante o exemplo vindo dos pais e os momentos de leitura com as crianças para transformá-los em indivíduos leitores.

Está chegando a Semana Literária!

Para celebrar a importância que a be.Living dá ao contato das crianças com a literatura, anualmente acontece a Semana Literária, ou Literary Week! O evento, que ocorre em maio, é mais uma oportunidade de celebrar e incentivar a leitura, envolvendo toda a comunidade. A semana concentra diversas atividades e oficinas em que as crianças são estimuladas a compartilhar suas descobertas sobre o universo da literatura e trocar conhecimentos com seus colegas e suas famílias. Elas se preparam para o evento pensando em como comunicar para a comunidade o que aprenderam e descobriram a respeito dos gêneros literários.

Os preparativos para a Semana Literária de 2017 já começaram nas duas unidades da be.Living! Através do blog e página da escola no Facebook serão comunicados projetos e contadas muitas histórias que surgem do encantamento das crianças pela literatura, acompanhem!