Investigação sobre seres vivos une diferentes saberes

Por que cada ser vivo tem um habitat? O que está evidente na observação de hoje que não estava na semana passada? Quais hipóteses surgem a partir das nossas percepções? Algumas dessas questões estiveram presentes nas aulas do Year 4 do Ensino Fundamental, que vem estudando a vida dos animais a partir dos aspectos que os caracterizam, estratégias de sobrevivência e capacidade de reprodução. Nos últimos encontros, esse estudo tem sido feito por meio da observação do desenvolvimento de artêmias, pequenos crustáceos que vivem em regiões de água salgada concentrada.

As meninas observaram em microscópio e registraram as mudanças no desenvolvimento desses seres vivos. Um dos elementos percebidos por elas foi a alteração no tamanho do olho das artêmias, o que levou a algumas hipóteses: “O corpo dela está crescendo, então o tamanho do olho está correspondendo a esse momento do desenvolvimento”, disse uma das alunas. Leia a matéria completa no blog da be.Living.