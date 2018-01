Fair play – Na escola também se aprende como respeitar o adversário

O significado da palavra FAIRPLAY é jogo justo ou jogar limpo, ter espírito esportivo. Segundo o Código de Ética Esportiva, elaborado pelo Conselho da Europa em 1992, fair-play está além de um simples comportamento, significa muito mais do que o mero respeito às regras, cobre as noções de amizades, de respeito pelo outro e por si mesmo e de espírito esportivo, representa um modo de pensar e agir.

Hoje em dia, o Fair Play é empregado em todos os setores da sociedade e toma o significado de trabalhar ou apresentar conduta de acordo com os padrões éticos, sociais e morais.

A escola tem um papel fundamental para que as crianças vivenciem experiências que promovam o entendimento e a apropriação do que é o Fair Play, pois é o universo social mais diversificado em que a criança está inserida.

Com o objetivo de trabalhar as condutas e princípios que fundamentam o Fair Play foi proposto pela professora de educação física um torneio de futebol, com todos os alunos da escola (1ª a 4ª séries), que é o esporte mais apreciado pelas crianças.

As orientações dadas pela professora foram adaptações de algumas regras, para que todos se sentissem entusiasmados em participar, que as equipes fossem formadas por meninos e meninas em igualdade numérica, e que todos os integrantes jogassem efetivamente em algum momento de cada jogo realizado.

A partir dessas orientações os alunos assumiram a responsabilidade sobre o torneio, sendo que os alunos do 4º ano assumiram os papéis de capitães das equipes, e juntamente com os outros integrantes, se responsabilizaram em montar os times, em definir quais adaptações de regras seriam feitas e quais condutas e princípios regeriam o torneio.

JOGO DE FUTEBOL

Meninos e meninas jogando junto

Como se estivessem disputando uma Copa do mundo

Se divertiram, se esforçaram, se respeitaram e comemoraram

No final de cada jogo independentemente do resultado

Celebrando o fair play e a amizade

Se abraçaram, afinal, o futebol tem que ser jogado com o corpo, o coração e a alma.

Ilci Miranda Aulicino – professora de Educação Física