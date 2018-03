Figuras, imagens, cores, texturas, linhas, formas… Essa é apenas uma pequena parte da variedade de elementos com os quais os alunos dos Years 1 e 2 tiveram a oportunidade entrar em contato na Exposição de Joan Miró no Instituto Tomie Ohtake. Sua importante contribuição para a história da arte mundial ficou muito clara para as crianças e, ao circular pela exposição e compartilhar ideias entre o grupo, notamos o interesse e a curiosidade em descobrir mais e mais sobre processo criativo de Miró assim como sua excepcional produção.

Depois da visita, nossos alunos foram convidados a produzir seus próprios trabalhos baseados na experiência que acabaram de ter. Surgiram lindas produções.

Natalia Eretzky –Professora de Arte