Por diferentes caminhos, olhares e diálogos, a Arte proporciona experiências significativas e oportunidades para que as crianças se apropriem crítica e construtivamente de si mesmas e do mundo que as rodeia.

Na Educação Infantil da be.Living, em momentos de produções individuais e coletivas, as crianças têm diariamente a oportunidade de apreciar, pesquisar e explorar diferentes processos artísticos.

Para amparar e aprofundar esse trabalho, a be.Living conta com a assessoria da artista plástica Claudia Mariuzzo, que atua há mais de 25 anos como arte educadora, professora de artes plásticas, tendo especialização em História da Arte para crianças. Na entrevista a seguir, Claudia fala sobre a XVII Art Fair, evento que acontecerá no dia 22 de outubro na Unidade Jardins.

O que é a Art Fair e a que ela se propõe?

O trabalho de Arte na be.Living, desenvolvido durante todo o ano, se ilustra na Art Fair ,que é a grande exposição das produções das crianças. A Art Fair é um evento importante na be.Living, é quando as crianças compartilham com as famílias e com todos aqui da escola o trabalho que vem sendo desenvolvido durante todo o ano.

Ao mesmo tempo em que procura tornar visível o percurso de cada grupo, a Art Fair apresenta o percurso de aprendizagem das crianças. No dia do evento a escola se transforma totalmente, descaracterizando seu espaço diário em um cenário típico de um grande museu. As crianças têm assim a oportunidade de redescobrir os espaços da escola, além de conhecer e apreciar os trabalhos de outros alunos e compartilhar suas produções com a comunidade.

Qual o tema trabalhado com as crianças este ano?

Cada evento tem sempre um tema central para possibilitar diversas abordagens no fazer artístico. Já abordamos temas como “Do ponto à linha”, “Toda imagem traz uma mensagem”, “Arte em toda parte”, “Marcas da memória”.

O tema deste ano é “Criando e recriando com a Arte”. Ele parte da ideia de que, diante da experiência artística, diante de uma obra de arte que nos surpreende, que nos inquieta, revemos nossos conceitos, transformamos nossa maneira de ver o mundo, de mudar e representar nosso dia a dia. Criamos e recriamos nosso mundo nessas experiências.

Como foi o trabalho com esse tema nos grupos da Educação Infantil?

Nosso ponto de partida foi a matéria, principal elemento de criação e transformação. É na matéria que se encontram os elementos formais para a Arte, como textura, volume, composição, movimento, contraste, cor, luz, sombra.

As crianças entraram em contato com diversos materiais e estímulos para perceber, criar, imaginar, apreciar, sentir, pensar e agir, pois entendemos que o processo de criação acontece quando temos a possibilidade de experimentar.

Cada grupo escolheu um elemento (terra, massa, tinta, madeira, tecido, por exemplo), e fomos dando outras formas para o que nos é tão comum no dia a dia. Transformamos e damos novos significados para o que nos parece natural. Ao final do processo, cada turma criou uma obra coletiva da sala, e essas produções serão compartilhadas com as famílias e leiloadas no dia da Art Fair. O valor total arrecadado no leilão será doado à ACTC Casa do Coração.