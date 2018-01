Construindo junto!

Durante o primeiro semestre os alunos e pais do Year 1 vivenciaram uma situação que, além de prazerosa, foi bastante significativa para o processo de construção da leitura e escrita das crianças. Os pais foram convidados a participar de uma troca de livros. Essa troca aconteceu no Sábado Literário, no mês de maio, onde, além de produzirem indicações literárias dos livros que trouxeram, os pais puderam escolher qual livro gostariam de levar para casa. As trocas aconteceram tranquilamente e todos os que participaram saíram daqui com um livro. Tudo bem organizado por alunos e professores desse grupo.

Depois de lerem os livros os pais foram convidados a compartilhar conosco como foi participar dessa atividade e, a maioria deles, sugeriu que não só continuássemos com essa proposta, mas também que ampliássemos para todas as famílias da escola, promovendo assim a existência de uma estante de livros para pais em nossa Sala de Leitura Eva Furnari.

Abaixo colocamos alguns relatos dos pais que participaram da experiência de trocar livros:

“Importante para o estímulo ao trabalho de ler e de trocar experiências sobre a leitura e a determinação do prazo estimulado como meta. Já me sinto parte da comunidade leitora.”

“Muito boa a ideia de trocar livros e experiências literárias (…).”

“Ótima experiência, sou a favor de formas sustentáveis que viabilizem e incentivem o não consumo. Bom compartilhar com a escola esse momento.”

Neste ano de 2015 a be.Living decidiu investir em um trabalho para mobilizar a nossa comunidade em relação à leitura. A ideia é investir na formação de uma Comunidade Leitora, promovendo a formação cultural e a ampliação do repertório de boas leituras, aproximando, cada vez mais, as crianças dessa prática. Para tanto pensamos em ações que evidenciem a função social da leitura, pois a construção do sentido é condição necessária para a aprendizagem.

Hoje, com bastante satisfação, podemos dizer que realizamos uma conquista para toda a comunidade da escola. A “Estante dos pais” foi inaugurada no sábado, 29/08, e contou com o apoio e participação de grande parte de pais da escola.

A ideia é que os pais encontrem aqui na escola um lugar para emprestar livros, ampliando assim seu repertório literário.

Acreditamos que o desafio de ensinar a ler e dar sentido a leitura tem uma dimensão institucional, e só será possível se a instituição levar à prática projetos direcionados a tornar possível a construção de uma comunidade ativamente leitora.

Texto escrito por: Gabriela Fernandes – coordenadora do ensino fundamental I