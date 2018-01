be.Living amplia conhecimentos de matemática após Festa Junina

Junho e julho são meses de comemorações de festas folclóricas, mas na be.Living, além da celebração da cultura popular, os alunos foram inseridos em um projeto pedagógico de matemática financeira. Enquanto os visitantes se divertiram na festa, realizada na Unidade de Moema, em 13 de junho, os alunos foram conduzidos a ampliar seus conhecimentos na disciplina e orientados por professores desde a produção dos pratos até a contabilidade do evento utilizando os conceitos de peso e medida.

De acordo com Gabriela Fernandes, coordenadora de português da escola, a intenção é apresentar para as crianças um conceito que engloba desde a administração das finanças até o que pode ser comprado com o lucro da arrecadação. Os itens vendidos durante o evento foram: canjiquinha, brigadeiro, pé de moleque, bolos e arroz doce. “Após a festa, exercita-se a contagem das fichas e inicia-se o processo de pesquisa do que fazer com o dinheiro arrecadado. Isto faz com que os alunos percebam as limitações que o dinheiro trás e o que realmente poderá ser adquirido por eles”.

Essa proposta é muito importante para a construção e idealização da noção de valor e quanto isso gera de lucro, a be.Living propõe as crianças a percepção de que toda ação por menor que seja pode trazer um retorno positivo, como foi na festa junina, os alunos foram convidados a construir uma realidade desde o processo de produção até a venda e o quanto isso custou e trouxe de retorno.