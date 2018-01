Aula de Yoga para crianças é diferencial da be.Living

A escola de educação bilíngue be.Living incorporou para seu conteúdo programático de 2015 aulas de Yoga, que têm como objetivo contribuir no processo de construção da identidade da criança (do 1º e 2º anos do Fundamental I), através dos exercícios psicofísicos, respiratórios e atividades pré-meditativas.

Segundo estudos recentes realizados pela Universidade da Califórnia, crianças que fazem aulas de Yoga com frequência demonstram aumento de autoestima, além de boa forma, melhora no rendimento escolar e até diminuição de problemas relacionados à disciplina, uma vez que os alunos se sentem mais relaxados.

Há muito tempo os benefícios do Yoga são atestados por seus adeptos e sua prática desde cedo faz com que as crianças tenham melhor qualidade de sono, aumento na capacidade de concentração, diminuição do sedentarismo e melhora no tônus muscular.

O projeto idealizado pela escola be.Living visa conscientizar e aproximar os alunos da filosofia do Yoga de uma forma lúdica, executando posturas e aprimorando gradualmente o domínio sobre o corpo, tendo como referência a si mesmo, além de estimular os alunos a conhecerem a filosofia por meio do contato com histórias (mitos) da cultura indiana, tanto de forma individual quanto em pequenos grupos.

“A ideia de ensinar o Yoga na be.Living é uma maneira de incentivar o desenvolvimento de habilidades diferenciadas, em um ambiente saudável, sem que as crianças sintam tantas pressões externas. Nosso objetivo é que a prática incentive a capacidade de concentração, coordenação, força, respiração, flexibilidade, foco, autoconfiança e equilíbrio”, explica Patricia Pavan, diretora pedagógica da be.Living.