“A escola não pode virar as costas para uma realidade que cresce continuamente. Ela tem de assumir como uma de suas prioridades a formação de pessoas abertas ao diálogo, capazes de expressar suas opiniões e de escutar os demais com a intenção de encontrar soluções em comum acordo para todos os desafios apresentados.”

Xus Martín Garcia e Josep Maria Puig, em “As sete competências básicas para educar em valores”.

A escola é, em primeira instância, um ambiente coletivo. Mais do que conteúdos específicos de cada matéria, na escola as crianças aprendem a conviver, a respeitar opiniões diferentes das suas, a responsabilizar-se por suas ideias e,claro, compartilhá-las.

A fim de promover o desenvolvimentos dessas competências, as assembleias, entram como forte estratégia.

Assembleias de classe ou assembleias gerais, que envolvem todos os alunos da escola, são momentos institucionais, organizados por professores e alunos, para que assuntos comuns, que otimizem a convivência e o trabalho, sejam discutidos.

Na primeira semana de aula desse semestre, os aluns da be.Living, se uniram para discutirmos sobre o nosso horário de parque. Sob regência das professoras auxiliares, Bianca e Ida, alunos de Years 1, 2, 3 e 4, trocaram ideias sobre como promover atividades diversificadas para os momentos de brincar e para os diferentes espaços da escola. Antes do início da assembleia, apreciaram fotografias de momentos de parque do mundo todo, através do trabalho do fotógrafo queniano James Mollison, para que pudessem ampliar seu repertório e as possibilidades de discussões.

Foi um momento importante de promoção do diálogo e da construção do sentimento de responsabilidade pelo ambiente coletivo.