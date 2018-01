Em encontros ao longo do ano, crianças e educadores compartilham decisões da escola

Uma aula sem paredes e sem divisão por idades, com o objetivo de decidir coletivamente questões do cotidiano escolar. Assim são as assembleias no Ensino Fundamental I, que acontecem periodicamente com todos os estudantes do Year 1 ao Year 5 e professores da Unidade Moema.

Integração

Na quarta-feira (21), a grande novidade foi para as crianças do Year 1, que participaram pela primeira vez desse encontro no Fundamental. A responsabilidade de compartilhar com os mais novos as experiências e o funcionamento das assembleias ficou por conta das crianças do Year 2 ao Year 5, o que contribuiu para a integração entre diferentes turmas.

Nas semanas que antecedem cada assembleia, as crianças sugerem temas para a discussão coletiva, que já teve como pautas a coleta seletiva de lixo, o cuidado com o espaço físico da escola, o uso de pratos de vidro nas refeições, entre outras.

