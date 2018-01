A Nutrição na be.Living

A alimentação na be.Living tem um objetivo muito maior do que proporcionar a nutrição das crianças. O bem estar, o aprendizado e a satisfação são priorizados.

A Nutricionista, além de acompanhar a distribuição das refeições, fica próxima das crianças. Os alunos têm liberdade de questionar e entender melhor a combinação alimentar oferecida. Neste momento a Nutricionista aproveita para explicar a importância de uma alimentação saudável.

Na Educação Infantil, a cada 15 dias é realizada a degustação de um vegetal no horário do lanche. Neste momento, as crianças têm a oportunidade de ver o vegetal inteiro do jeito que está na natureza, tocá-lo e sentir seu cheiro. Ao mesmo tempo cria-se a curiosidade de experimentar a versão preparada. No Ensino Fundamental realiza-se a degustação de preparações novas no horário do almoço.

A be.Living tem um cuidado muito grande em só adoçar sucos que são muitos azedos com açúcar demerara, não utiliza temperos industrializadose serve arroz integral todos os dias.Os vegetais e frutas são entregues 2 x na semana para garantir melhor qualidade. Já o molho de tomate é preparado com o própriofruto, substitui achocolatado por cacau em pó solúvel, não oferece embutidos e utiliza produtos de marcas reconhecidas por sua qualidade.

Nos lanches da manhã e da tarde é padrão oferecer um suco (ou leite ou iogurte), uma fruta e uma fonte de carboidrato como pão integral, bolo (preparado com controle de açúcar, sem cobertura e sem recheio), cereal, biscoitos de aveia ou outro sem recheio e sem gordura trans, torta, etc. No almoço oferece salada, arroz, feijão (ou lentilha), uma proteína animal, uma guarnição e uma sobremesa (4 x na semana é fruta).

A Nutricionista participa de atividades específicas dentro da sala de aula explicando os conceitos de alimentação saudável e qualidade de vida.

Todo esse cuidado e carinho faz com que as crianças se aproximem dos alimentos e dos conceitos de uma alimentação saudável, melhorando sua aceitação, refletindo no aprendizado e melhora da qualidade de vida. Tudo é oferecido de maneira natural, respeitando a opinião das crianças fazendo com que o ambiente das refeições seja agradável, tranquilo e gostoso.