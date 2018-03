A importância da Arte no currículo escolar

“A pintura deve parecer uma coisa natural, vista num grande espelho.” Leonardo da Vinci

A be. Living dá ênfase à arte como forma de expressão, como leitura de mundo e reflexão. As crianças são expostas diariamente a atividades que levam a compreender a arte dentro da perspectiva do fazer, que incentiva a criatividade, imaginação e sensibilidade através do contato com diferentes modalidades, meios, instrumentos, além da apreciação. O objetivo é fazer com que os alunos construam um conhecimento mais profundo e significativo, através de processos artísticos criativos e produções individ uais e coletivas.

A be. Living acredita que a escola apresenta-se como um espaço privilegiado neste processo de formação. A arte, através de diferentes caminhos, olhares e diálogos, proporcionam experiências significativas e oportunidades para que a criança se aproprie crítica e construtivamente do mundo que a rodeia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A be. Living tem como objetivo incentivar e favorecer também, o diálogo entre a arte e as diferentes áreas de conhecimento, possibilitando que os alunos desenvolvam um olhar mais sensível, crítico e criativo, tornando-se assim ao longo da escolaridade agentes transformadores do seu meio.

Como acontece:

As aulas acontecem (Yellow/Orange – Green – Red – Blue)- (Year 1-Year2-Year 3-Year4-Year 5) tanto com a professora polivalente, como com a professora especialista a partir do YEAR 1.

Desde o Yellow os projetos são super destacados e diversificados, dando maior ênfase ao fazer – expressão livre e a importância de um processo significativo.

O contato com referências artísticas (Apreciação) acontece de uma maneira lúdica, favorecendo assim um olhar mais atento e curioso. Cada sala tem um cantinho especial para a Arte através de estratégias e jogos. (Critério diferente adotado por cada teacher)

Acontecem vários projetos durante o ano, além do projeto Feira de Arte (onde existe um tema único com diferentes abordagens).

Alguns projetos:

Y/O – “Do abstrato ao geométrico”, “Como o corpo sente,faz e representa”, “A arte e os cinco sentidos”.

Green – “Formas ao redor”, “Compondo com formas humanas”, “Impression Message Art Global Expression”.

Red – “Mosaico”, “O ponto e a linha-transmitindo mensagens”, “A arte de sentir”, “Op-Art”.

Blue – “Arte tridimensional”, “No interior das coisas: Castelos, Volumes da arte”, “Caleidoscópio”.

Year 1 – “Mandalas”, “Construtivismo na arte”, “Street Art”, “Grafite”, “Expressões humanas 3 D”, “Artes da África- representações mitológicas”, “Sombras”.

Year 2 – “A história da fotografia”, “Revelando imagens através da pintura”.

Artistas destacados em muitos projetos: Leda Catunda, Portinari, Miró, Picasso, Mondrian, Escher, Gaudi, Anita Malfati, Aldemir Martins, Gustavo Rosa, Vik Muniz, Botero, Modigliani, entre outros.

Claudia Mariuzzo – Assessora de Arte