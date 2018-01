A escolha do alimento

Ao decidirem o que entrará em suas refeições, alunos do Fundamental I desenvolvem autonomia na alimentação

Nesta volta às aulas, os alunos do Fundamental I estão vivenciando algumas mudanças nos momentos de refeição na escola.Pensando em ampliar o desenvolvimento da autonomia das crianças, a nutricionista Cristiane Cedra conta que agora são elas que escolhem como serão montados os sanduíches, na hora do lanche, e as saladas, no almoço.

