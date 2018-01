Texto Escrito por Vinicius Medrado – Professor de Música do Colégio be.Living

Toda criança, principalmente as mais jovens, tem um interesse natural pela música. Sons, instrumentos musicais e canções sempre atraem sua atenção e aguçam a sua curiosidade.

Há alguns anos atrás, a educação musical era muito diferente da atual e o que observamos é que muitos adultos acabaram ficando traumatizados com a música, pois tiveram uma educação musical muito rígida e que privilegiava apenas a relação intelectual com um tipo de música – a música erudita.

Na be.Living, não deixamos a música erudita de lado, mas trabalhamos com um conceito de educação musical muito mais amplo, que incorpora os diversos estilos musicais e que tem como principal objetivo fazer com que as crianças tenham um contato prazeroso com o “universo da música”.

Esse “universo da música” é trabalhado nas aulas por meio de quatro elementos que se complementam:

– a música propriamente dita- apresentação e apreciação de diversos instrumentos musicais,exercícios de escuta, apreciação de músicas e canções;

– o Corpo – as crianças sentem e aprendem a música e o ritmo por meio da dança, do movimento, do gesto musical e da exploração dos instrumentos;

– o Contexto Cultural – apresentação de histórias e informações sobre os instrumentos, as danças, e as diferentes músicas das diferentes culturas;

– e o Lúdico – tudo isso é trabalhado de maneira divertida, por meio de brincadeiras cantadas, jogos, desafios musicais e narração de histórias.

Dessa maneira, além de realizarmos aulas dinâmicas e divertidas, respeitamos o modo como as crianças “apreendem” o mundo, por meio de todos os sentidos, brincando e utilizando todo o corpo.