Arte na escola be.Living

A be.Living acredita que a escola apresenta-se como um espaço privilegiado neste processo de formação. A arte, através de diferentes caminhos, olhares e diálogos, proporcionam experiências significativas e oportunidades para que a criança se aproprie crítica e construtivamente do mundo que a rodeia.

A arte deve acontecer diariamente através de processos artísticos criativos, produções individuais e coletivas.

A Arte na escola é compreendida como uma porção de possibilidades criadoras e expressivas.

Na Educação Infantil, principalmente, a criança deve ter a oportunidade de vivências que propiciem significados, que provoquem e que causem a fascinação através das da exploração e descobertas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A be.Living sempre se preocupou em como pensar a arte na escola e principalmente no espaço que a arte na possui na escola ,na formação dos alunos e dentro do nosso dia a dia.

Nosso trabalho se ilustra na ART FAIR ,que é a grande exposição de arte das produções das crianças .

A Art Fair é um evento importante na be.Living É um momento de compartilhar com as famílias e com todos aqui da escola o trabalho que vem sendo desenvolvido durante todo o ano.

Ao mesmo tempo em que procura tornar visível o percurso de cada grupo, ela apresenta o percurso de aprendizagem das crianças. A escola se transforma totalmente, descaracterizando seu espaço diário em um cenário típico de um grande museu.

Acabamos de realizar nossa 16ª ART FAIR e cada uma sempre com um tema central para possibilitar diversas abordagens no fazer artístico.

Alguns temas: