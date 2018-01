Planejamento de Carreira

Ao longo de mais de 20 anos de trabalho com Orientação Profissional, aqui no Colégio Bandeirantes, eu tenho ajudado meus alunos responderem a seguinte pergunta: Que curso fazer após o fim do Ensino Médio? Quase de imediato eles também perguntam: O que é necessário para se ter uma carreira de sucesso? Nessas perguntas há alguns conceitos que se completam, mas são diferentes. Refiro-me aos conceitos: curso, profissão e carreira. Para melhor explorar esses termos gostaria de contar uma rápida história.

Há algum tempo, um ex-aluno me reencontrou e eu lhe perguntei como ia a vida após o término do Ensino Médio no Colégio Bandeirantes. Ele me disse que havia feito Engenharia e, em seguida, um mestrado na área de Administração de Empresas. Nesse meio tempo, ele trabalhou em diversas empresas, em diversas funções, algumas não necessariamente diretamente relacionadas com Engenharia. Após quinze anos de formado, esse meu ex-aluno, nos dias atuais, é dono de seu próprio negócio e, às vezes, trabalha como consultor.

Vamos examinar alguns aspectos dessa história. Em quinze anos, ele fez cursos de Engenharia e Administração. Nesse tempo, a profissão dele nem sempre foi de Engenheiro ou de Administrador, mas sua carreira mostrou um contínuo crescimento. Portanto, quando pensamos na construção de uma carreira devemos ter em mente que a carreira é uma somatória de alianças e parcerias sustentadas ao longo de uma vida, como definiu o Prof. da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Carlos de Queirós Cabrera. Como percorrer este caminho de somar alianças e parcerias? Como construir uma carreira? As respostas para essas perguntas começam com outra pergunta. Você tem um projeto voltado para a construção de sua carreira? A palavra projeto possui várias definições. Uma delas é você, a partir de um exercício de autoconhecimento, desenvolver um processo de verificação de suas habilidades e competências com o objetivo de construir sua história profissional. Como fazer um projeto de carreira? Observe quantas vezes você responde sim ou não no questionário a seguir.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. Você conhece seus pontos fortes e fracos ao analisar suas habilidades e competências?

2. Você acredita que os outros se interessam por sua carreira?

3. Você tem sistematicamente construído sua network?

4. Você estabelece metas (pequenas, médias e longas) para serem alcançadas?

5. Você desiste dessas metas ao menor sinal de dificuldade?

6. Você investe sistematicamente em você?

7. Você enxerga o trabalho como uma forma de realização?

8. Você realiza avaliações periódicas do seu projeto?

Se você respondeu sim para as questões 1, 3, 4, 6, 7 e 8 você está num bom caminho de construção de carreira, mas se você respondeu sim para a questão 2 e 5 e respondeu não para as questões 1, 3, 4, 6, 7, e 8, sem dúvida você deve repensar seu planejamento de carreira.

Prof. Roberto Nasser

Coordenador de História, Vestibular e Orientação Profissional

Colégio Bandeirantes