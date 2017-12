Os exames DELE de Español… ¡Entérate y aprueba!

O contexto atual, tanto acadêmico quanto profissional, exige cada vez maior capacitação dos jovens, dentre os quais o domínio de idiomas estrangeiros pode representar um diferencial nos processos de seleção. Outro fator relevante nesse contexto é a possibilidade de estudar fora do Brasil, situação em que novamente o conhecimento sólido de línguas estrangeiras é fundamental.

Uma das maneiras clássicas de comprovar esses conhecimentos é realizar exames de proficiência na língua estrangeira estudada, o que será de grande importância para a organização do seu currículo e apresentação para as mais variadas áreas estudos e de trabalho. Como se sabe, existem diferentes exames internacionais de proficiência nas distintas línguas.

E o assunto aqui hoje se refere a um desses exames de proficiência: o DELE (Diploma de Español como lengua extranjera), título oficial emitido pelo Ministério da Educação da Espanha juntamente com o Instituto Cervantes, órgão criado pelo governo Espanhol em 1991 para a difusão do idioma e da cultura hispânica. Esse diploma é solicitado por uma série de instituições brasileiras e agências internacionais de cooperação para concessão de bolsas de estudo em países em que o Espanhol é língua oficial. Reconhecido amplamente no âmbito dos estudos de espanhol como língua estrangeira, tem grande prestígio internacional, seja acadêmico ou profissional.

Vai se apresentar para os exames? Pensa em se preparar para fazê-lo em algum momento? Vamos conversar sobre alguns aspectos que podem ajudar a sua organização nos próximos posts. Aguardem!

Prof.a Rosemeire da Silva

Coordenadora de Língua Espanhola

Colégio Bandeirantes