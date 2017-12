Os exames DELE de Español – Como posso estudar para o exame?

Evidentemente os conhecimentos que você precisa para o DELE terão sido adquiridos ao longo dos cursos realizados, no entanto sabemos que para fazer um exame, seja ele qual for, é fundamental saber como se organiza e que tipo de habilidades e conhecimentos serão solicitados, não é mesmo?

No caso do DELE, isso não é diferente, razão pela qual existem no mercado livros de diferentes editoras que são específicos de preparação para o exame. Fica, porém, uma dica: não deixe de realizar as provas que o Instituto Cervantes publica na sua página na internet. São provas já aplicadas de todos os grupos que fazem parte do exame, assim como os áudios, suas respectivas transcrições e o gabarito das questões. Como os exames costumam manter a mesma estrutura no que se refere a características e extensão dos textos, estratégias de exercícios, número de questões e inclusive alguns temas, próprios de cada nível, você não terá grandes surpresas ao realizar a prova oficial.

E fica outra dica: no momento de fazer o modelo de exame publicado na página, aproveite para controlar o tempo, particularmente na prova de “Producción Escrita”. A partir do nível B2, o nível de exigência aumenta de forma significativa, e os dois textos solicitados devem ser escritos em um espaço de tempo reduzido. Por isso, ao “simular” a realização do exame fique atento à duração de cada prova, use um relógio e siga rigorosamente o tempo determinado. Fique certo de que fará o exame sem sobressaltos no dia oficial.

Então, agora é só se concentrar e ter confiança em si mesmo. Não deixe de testar os seus conhecimentos, ampliar suas fronteiras, afinal, nunca se sabe o que será do futuro. Quanto antes você estiver preparado, melhor. ¡Ánimo y muchísima suerte!

Prof.a Rosemeire da Silva

Coordenadora de Língua Espanhola

Colégio Bandeirantes