Construção da subjetividade na adolescência: havia um Blog no meio do caminho

Penetra surdamente no reino das palavras.

Lá estão os poemas que esperam ser escritos.

Nesses versos do conhecido poema “Procura da poesia”, Carlos Drummond de Andrade ensina que o aspirante a poeta deve ingressar no mundo da palavra, pois só a intimidade com ela conduziria à expressão poética. A partir desse ensinamento de Drummond, gostaria de propor aqui uma reflexão sobre a hipótese de um movimento contrário: o que fazer quando o mundo das palavras é que nos penetra? O que fazer quando somos invadidos por elas, barulhentas, agitadas, chocando-se umas contra as outras?

Apropriar-se da linguagem verbal é próprio do ser humano. Mas se existe uma fase em que tudo o que parecia sedimentado se agita, para se ressignificar, via de regra, de forma turbulenta, essa fase é a adolescência. Se é verdade que ser humano é sentir-se visitado pelas palavras, mesmo sem tê-las convidado, ser adolescente é sentir-se num labirinto de espelhos sonoro, com perdão da sinestesia, pois elas, as palavras, vêm de todos os cantos. É sentir-se no epicentro de um mundo polifônico ao se ouvirem discursos de forma sistemática, às vezes conflitante: o dos pais; o da escola; o de cada professor; o dos amigos; o dos meios de comunicação – muitas vezes, sem conseguir parar para ouvir o próprio discurso. Ou sem ter a oportunidade de encontrá-lo, de criá-lo.

A busca por um discurso, que é a busca pela subjetividade e pela identidade, é uma das experiências mais intensas da fase adolescente. “O que eu penso, afinal? Que opinião tenho sobre esse assunto? Como me expresso, no mundo? Como – e qual – é minha voz? O que tenho a dizer, e como o farei? Por que quererão – ou não – me ouvir?”

É nesse momento que costuma ocorrer uma invasão do jovem pelo “reino das palavras” de que a Poesia se constitui. Se é preciso uma ideia, há várias. Se é preciso lápis e papel, ou um teclado qualquer, há muitos deles, invariavelmente à mão (mais este que aqueles). Ainda assim, faltará organizar as palavras de modo a dar forma ao que é caos, matéria em estado bruto, amorfa. Os versos virão, então, ao socorro. Reunirão a necessidade de dizer “eu” à pausa para a reflexão. Esta, por sua vez, será necessária para que se encontre, nos recursos desse “dispositivo móvel” que é a linguagem, o meio de expressar esse universo subjetivo tornando-o minimante objetivo, acessível ao mundo exterior. Garantidos o “eu” e o encontro consigo mesmo; o teclado do celular; a reflexão e a seleção de palavras capazes de fazer do caos um cosmo qualquer, faltará ainda algo: o onde. Onde se “expor cruamente”, para usar as palavras do poeta? Como levar as palavras a um outro, para que elas não sejam apenas signos escritos ou digitados? Como afirma Sartre, o objeto literário é “um estranho pião, que só existe em movimento. Para fazê-lo surgir é necessário um ato concreto que se chama leitura, e ele só dura enquanto essa leitura durar. Fora daí, há apenas traços negros sobre o papel.” O sentido do texto, e o próprio sentido de se escrever só se completa com a leitura de um outro.

É aí que entra em cena um Blog como suporte. Sem avaliação, sem nota, sem tema pré-definido, sem regras. “Posso escrever sobre o que eu quiser?” “Pode”. E lá está o texto publicado no Blog, acessível à comunidade (aos pares, professores, funcionários, diretoria, pais…) e, como tudo o que cai na rede, acessível a realidades transoceânicas. No Colégio Bandeirantes, esse Blog é o Palavrarte, criado em 2012 pela equipe de Português e nascido da sensibilidade de professores que há muito vinham percebendo a necessidade dos alunos de expressarem, para além de textos acadêmicos, sua subjetividade e seu senso estético, ambos confluentes na literatura, de modo amplo, e na poesia, de modo específico. Quando se tem a certeza de um meio e de um público leitor, escrever “o que vem à cabeça” ou o que se sente vai muito além de um exercício subjetivo: é exercício linguístico, portanto, intelectual e artístico, já que envolve escolha e disposição de palavras; exploração da expressividade; investigação de possiblidades estruturais; tratamento lúdico de elementos visuais e sonoros e todo um horizonte de possibilidades de recepção do texto.

O Palavrarte, cujo nome deriva justamente desse uso artístico e subjetivo da palavra, é trabalho coletivo na mais pura acepção da palavra, uma vez que sua existência se garante pela colaboração de alunos, professores e funcionários. As publicações vão desde atividades desenvolvidas em aula (projetos, prática dos mais diversos gêneros de texto) até as participações voluntárias e de tema livre, que englobam não só o texto escrito, mas também vídeos e música. Para atender a essa diversidade, o Blog possui várias seções, dentre as quais se destacam “Na sala de aula” e “Prata da casa”, respectivamente destinadas a atividades relativas a conteúdos trabalhados na disciplina – ou até mesmo interdisciplinares – em todas as séries do Ensino Fundamental II e do Médio e às produções livres de alunos, professores e funcionários. Sim! Porque o Palavrarte proporcionou a descoberta de muitos talentos poéticos entre professores de diferentes disciplinas e entre funcionários, particularmente entre os inspetores do colégio, alguns dos quais se revelaram visceralmente poetas. A divulgação dos textos fica por conta da página do Palavrarte no Facebook, que tem quase 1.300 seguidores.

O Palavrarte, para além da publicação e divulgação de textos da comunidade, tem promovido eventos que já são ansiosamente esperados. Um deles é o concurso anual, voltado para os terceiros anos, em que o tema dos textos é o poeta Fernando Pessoa. Mais uma vez, a ideia nasceu da experiência. Sempre percebemos como o estudo da obra desse poeta diz muito aos alunos. O apelo estético de sua poesia e, sobretudo, o convite à reflexão, o questionamento a que levam as provocações da heteronímia vinham se mostrando, há muito, fonte de inspiração ao levar alguns alunos a espontaneamente produzirem textos sobre o poeta português, ou poemas “à Fernando Pessoa”. Criamos então o concurso, promovido, divulgado e premiado pelo Blog. As três edições do concurso surpreenderam pela profundidade e originalidade dos textos, que se apresentaram nos mais variados gêneros, de poema e crônica a cartas, e-mail e até conversa em grupo de whatsapp.

Outro evento promovido pelo Blog é o sarau de despedida dos alunos do terceiro, ao final do ano. Numa época de dúvidas, pressão, cansaço, calendário de exames vestibulares, esse sarau é uma oportunidade de repousar, por um momento, na gratuidade, no exercício lúdico e estético da leitura de poemas, da música, das homenagens a colegas e professores.

O orgulho do Palavrarte, do trabalho feito em equipe e da disposição de toda a comunidade para movimentar o Blog são os motivadores desse artigo, nascido também da intenção de compartilhar uma gratificante experiência de escrita, de liberdade, de espaço para a expressão de quem quer que se sinta visitado pelas palavras, especialmente dos adolescentes em busca de seu discurso, vale dizer, de seu “eu”. A partir dessa experiência, percebemos que podem as palavras visitar os adolescentes, pois serão bem-vindas: como bem-vindos serão seus textos no Palavrarte.

Marise Hansen

Professora de Literatura e subcoordenadora de Português no Colégio Bandeirantes