Água – O recurso natural mais precioso

A água é, sem dúvida alguma, um dos recursos mais preciosos do nosso planeta. Cerca de 71% da superfície da terra é composta por água no estado líquido, sendo que mais de 95% dela encontra-se nos oceanos, na forma de água salgada. Apesar dessa imensa quantidade, o planeta dispõe apenas de uma pequena porcentagem desse recurso que pode ser considerada potável, ou seja, própria para o consumo humano.

Pequeno resumo da disponibilidade da água no Planeta:

Oceanos 97,5% Água doce 2,5%

Do que consideramos água doce, podemos fazer a seguinte distribuição:

Aquíferos 29,7% Calotas polares 68,9% Rios e lagos 0,5% Outros reservatórios (nuvens etc.) 0,9%

Aliás, antes de chegar nas torneiras, a água passa por um longo caminho. Primeiramente, ela é captada de rios ou represas. Com a utilização de bombas muito potentes, ela é direcionada a uma estação de tratamento. A partir daí, várias etapas físico-químicas e biológicas são realizadas. Inicialmente, são feitas filtrações, para retirar qualquer tipo de materiais maiores. Depois, são adicionadas substâncias químicas que reagem e os seus produtos “arrastam” outras partículas menores de impurezas para o fundo do tanque, processo conhecido por floculação. Por decantação, a água passa para um outro tanque, já praticamente sem partículas sólidas. Novas filtrações são realizadas e, por fim, ocorre a adição de cloro, como ação germicida e bactericida, e fluoreto de sódio, no intuito de prevenir as cáries nos dentes. Recentemente, devido ao grande crescimento populacional, diversas campanhas são realizadas com o intuito de se economizar a água. Previsões feitas por especialistas alertam para uma possível escassez desse bem precioso num futuro não muito distante. Concomitantemente, em diversos Países, novas técnicas são desenvolvidas para tratar águas impróprias para o consumo e torná-las potáveis. Uma das técnicas mais discutidas atualmente é a possibilidade de se realizar a dessalinização, e alguns Países já trabalham com essa realidade. Outros métodos, talvez nunca pensados no passado, já são discutidos e estudados, como é o caso do aproveitamento da água que se encontra na forma de vapor na atmosfera. O vapor de água é originário da evaporação da água do mar, dos rios e dos lagos. Por ser menos denso do que o ar, ele sobe e forma as nuvens. Quando há ocorrência de temperaturas mais baixas, esse vapor se condensa, formando gotículas que precipitam na forma de chuva. A parte que não é aproveitada pelas plantas volta para os rios e lagos, ou ajudam a formar os lençóis d’água subterrâneos. Todo esse processo é chamado de ciclo hidrológico, ou ciclo da água na natureza.

Fábio Siqueira

Professor de Laboratório de Química

Colégio Bandeirantes