Educação: um assunto de todos

Grandes projetos hoje nascem do “compartilhar” – palavra de ordem para aqueles que acreditam numa economia do conhecimento. Por que com a educação seria diferente? Educação é um assunto de todos e tem que ser compartilhada.

O blog do Bandeirantes é um espaço para reflexão sobre qualidade de ensino, gestão escolar, temas que fazem parte do universo dos adolescentes e o papel da educação na sociedade. Nossos educadores, gestores e alunos usarão o espaço para compartilhar as inquietações e soluções, experiências que vivenciam e perspectivas que vislumbram para o presente e futuro da educação.

O Colégio Bandeirantes completou setenta anos como uma das instituições de ensino mais sólidas e inovadoras do Brasil. Para o Band, o investimento na formação do professor e a escuta às demandas da sociedade e dos estudantes fazem parte da construção de uma educação de qualidade.

Hoje em dia, educar está cada vez mais associado ao desenvolvimento de habilidades que estimulem o empreendedorismo, pró atividade, ética, transparência, espírito crítico, trabalho em equipe e convivência coletiva que são fundamentais para a vida do século 21.

Todo esse universo estará presente no conteúdo aqui apresentado.

Bem-vindo e boa leitura!

Ricardo P. Aguirre

Coordenador de Relações Institucionais, Marketing e Cultural