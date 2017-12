Anglo 21 realiza ato de solidariedade ao Mercado Municipal de Santo Amaro

Na manhã do dia 25/9, fomos surpreendidos pela triste notícia de que um incêndio havia atingido o Mercado Municipal de Santo Amaro, impedindo seu funcionamento por tempo indeterminado.

Símbolo do nosso bairro, o “Mercadão” recebeu por muitos anos professores, funcionários, alunos e famílias de nossa escola. Recorríamos a ele para atender tanto às necessidades do cotidiano escolar como às da nossa vida privada.

Esse acontecimento causou grande comoção em toda a comunidade Anglo 21, que passou a refletir sobre como poderia consolar comerciantes, trabalhadores e frequentadores do Mercadão neste momento tão difícil.

Alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio se uniram para representar a comunidade Anglo 21 e prestar solidariedade às pessoas afetadas pelo incêndio, escrevendo lembranças dos momentos vividos no Mercadão.

Durante a semana, os professores foram conversando com os alunos, buscando conhecer o que significa o local para cada um. As crianças falavam sobre a presença do Mercadão em sua rotina, o que gostavam de comprar lá, relembramos as visitas que fizemos, entrevistas, pesquisas, compras, resgatamos fotos desses momentos, lemos notícias publicadas em jornais e outras mídias. Assim fomos lidando com o sentimento de perda, alterações na rotina do bairro, e os alunos já foram demonstrando uma preocupação em ajudar, envolvendo-se com espírito de solidariedade.

Além disso, foram disponibilizadas no colégio faixas de TNT e de papel kraft para que os alunos pudessem, por meio da pintura e de pequenos textos, prestar suas homenagens. Produzimos ainda faixas com nossa principal mensagem de apoio: “Mercadão, nós amamos você e esperamos muito que possa voltar a funcionar logo!”.

Foi emocionante ver o empenho de todos em demonstrar seu pesar e sua solidariedade. Pudemos perceber que essa triste ocorrência causou grande impacto em nossos alunos, que tanto lamentam as perdas sofridas por comerciantes e trabalhadores do Mercadão.

Nós do Colégio Anglo 21 nos sensibilizamos com a situação e nos colocamos à disposição para contribuir com a força das nossas ideias, a fim de que o Mercadão volte a funcionar o quanto antes.

* Giulianny Russo Marinho, Rebeca Ramires, Valquiria Pereira e Lilian Marciano, do Colégio Anglo 21