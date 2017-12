Tecnologia na medida: escola equilibra o uso de ferramentas com as experiências diárias

Para falar com uma geração familiarizada com recursos tecnológicos desde cedo, a escola precisa se adaptar e modernizar sua forma de atuação. Tablets e outras ferramentas tecnológicas, antes temidos pelos educadores, agora são vistos como aliados e novos recursos surgem com o principal objetivo: ensinar.

No Colégio Anglo 21, primeiro do grupo Anglo em São Paulo, os nativos digitais aproveitam para esclarecer dúvidas online, de qualquer lugar, 24 horas por dia, por meio do Plurall, uma ferramenta exclusiva que pode ser acessada via computador, tablet e até smartphone.

O aluno pode consultar o banco de questões já respondidas sobre todas as disciplinas, testes e provas elaboradas pelos seus professores, Enem e vestibulares, entre outros. Outro canal tem sido bem utilizado por alunos e professores é o Apprendi!. A plataforma gera recomendações de conteúdos e atividades para suprir a necessidade de cada estudante.

Segundo Lucas Seco, coordenador do Ensino Médio, as ferramentas possibilitam autonomia na busca pelo conhecimento. Neste sentido, os tablets também são usados nos momentos de estudo, no qual o professor direciona. “A tecnologia não pode estar em evidência em todos os momentos do aluno na escola. Ela é uma aliada, sem dúvida, mas deve ser usada com equilíbrio, na medida”, ressalta.

A escola precisa modernizar sua atuação, mas isso não significa abandonar a vivência, as experiências. Para ele, os pais precisam ficar atentos a isso, sobretudo na hora de escolher a escola e pensar que a tecnologia usada em exagero pode refletir em grande limitador social no futuro.

Crianças precisam brincar, adolescentes socializar, discutir, concentrar-se. O professor, para nós, é o mediador. Com suas habilidades e talento únicos, ele busca formar alunos críticos, autônomos, com visão solidária. A tecnologia é apenas mais um recurso.