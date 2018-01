Proposta Pedagógica do Anglo 21 na Educação Infantil e Fundamental I

O ingresso na Educação Infantil é, para a criança, a segunda experiência social, aquela que amplia suas vivências com o garantido direito de se apresentar a situações desafiadoras e acolhedoras, novas e seguras, fora do âmbito familiar. Na escola se dá o encontro com o outro que é diferente, que tem interesses próprios e modos peculiares de se expressar. Também se dá o encontro com os objetos naturais e sociais que vão despertar e traduzir sua curiosidade sobre o mundo em que vive.

Nossa proposta metodológica trata os saberes que as crianças já possuem e aqueles que serão ampliados na escola de Educação Infantil como campos de experiência. Essa prática coloca os conhecimentos em relação uns com os outros, aproximando nossas crianças dos saberes através de suas vivências e indagações mais espontâneas.

No Ensino Fundamental I, a criança dá continuidade à sua jornada de desenvolvimento, participando ativamente de sua própria aprendizagem. No Colégio Anglo 21 asseguramos os melhores recursos para que possa ampliar seus conhecimentos e estabelecer novas relações nas diferentes áreas. Valorizamos o pensamento e a argumentação crítica e confiamos na sua capacidade de investigar e transformar a realidade.

As práticas educacionais do Colégio Anglo 21 nesse segmento visam o desenvolvimento progressivo por meio de experiências lúdicas e expressão artística e corporal alinhadas aos conceitos curriculares adequados para essa etapa da formação.

Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, os alunos vivenciam oportunidades de consolidação das competências leitora e escritora, importante marco em seu percurso de alfabetização que se inicia com a imersão da criança, desde muito pequena, no mundo letrado e nas práticas cotidianas de uso da linguagem escrita.