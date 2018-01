Participação do aluno dá sentido à vida escolar

*Por Alexandre Le Voci Sayad

Foi-se o tempo em que a escola era um território pensado e planejado apenas por adultos – que acreditavam ser detentores do que seria “melhor” para as crianças e jovens.

Hoje, a participação dos estudantes nas redes sociais – e o alto consumo de informação opinativa – fez dos terrenos virtuais a nova “Ágora” e a possibilidade de construção de uma mitologia própria, com histórias e heróis. Uma pesquisa recente da Amdocs (empresa de tecnologia com foco em jovens) mostrou que 64% dos brasileiros entrevistados entre 15 e 18 anos checam as redes sociais assim que acordam.

O reflexo desse comportamento no terreno real é que o espaço de diálogo tornou-se uma necessidade; opinar, escutar e ser escutado são condições fundamentais para “sentir-se parte” de qualquer ambiente ou sistema. Os estudantes de hoje são chamados, dentre diversas nomenclaturas, de “nascidos digitais”; o paradigma da interação é inato, segundo a maioria dos pesquisadores.

Assim, as escolas estão aprendendo que a voz do estudante presente em seu “ecossistema” de comunicação não pode ser mais privilégio das instituições de ensino antes chamadas de “democráticas” – e tidas como radicais em termos de gestão participativa. As instituições privadas de forma geral estão hoje se mobilizando para evitar a “evasão de corpo presente” ou o desinteresse dos estudantes.

Pesquisas como a Aprova Brasil, realizada pelo Unicef, já mostravam há algum tempo: aluno desconectado e não participativo aprende menos. Por outro lado, segundo esse mesmo estudo, espaços institucionais abertos para a participação do estudante melhoram o aprendizado e a vida escolar.

As experiências retratadas vão desde veículos de comunicação que ampliam a participação dos indivíduos ou dos grêmios – como rádio escolar, jornal ou blog – até modelos de simulação da ONU, por exemplo. Nesse caso, cada grupo de alunos representa um país e deve dialogar para a tomada de uma decisão.

Acima de todos os fatores, o debate e a participação são condições importantes para que a escola cumpra um papel fundamental numa sociedade democrática: é ela o primeiro local em que estudante pode e deve exercer o poder de opinião e decisão, mas também respeitar o desejo alheio. Trata-se de um exercício que deve ser vivido, e não apenas lido em livros de História.