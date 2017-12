Olimpíadas proporcionam descoberta de novos conhecimentos, lugares e desafios

* Prof.ª Ana Cecília Soja

Olimpíadas do Conhecimento são concursos que testam estudantes de diversas séries da educação básica em relação a seus conhecimentos em determinada disciplina.

À primeira vista, como se trata de uma competição, pode-se pensar que seu objetivo é apenas avaliar habilidades e premiar aqueles que se destacam. No entanto, as Olimpíadas vão muito além, pois utilizam de uma competição saudável para proporcionar aos participantes a descoberta de novos conhecimentos, lugares e desafios. Despertam, dessa maneira, o interesse dos jovens por um determinado assunto, estimulando uma nova visão sobre o conteúdo e suas aplicações.

Complementarmente, a competição se dá no campo pessoal: como o propósito é a difusão de saberes, para ser premiado não é necessário ser melhor que os outros, e sim demonstrar domínio sobre o conhecimento.

Em 2017, o Anglo 21 participou de duas Olimpíadas Nacionais: a Olimpíada Brasileira de Física (OBF, organizada pela Sociedade Brasileira de Física) e a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA, organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira). Em sua preparação, os alunos interessados puderam contar com aulas extras, uma oportunidade de desenvolver habilidades novas em Física e de ter contato com a Astronomia, assunto não obrigatório na grade curricular.

E o empenho de nosso time olímpico rendeu frutos: duas medalhas de bronze na OBA, para as alunas Carla Cristina Frezzatti de Oliveira e Mariana Cristina Bernardi Saez, da primeira e da terceira série do Ensino Médio. Temos também uma aluna da segunda série do Médio selecionada para a segunda fase da OBF. Resultados excelentes que coroam o trabalho da escola e principalmente das alunas, que se empenharam nessa conquista e motivaram diversos alunos a embarcar nessa jornada no próximo ano.