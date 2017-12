O uniforme Anglo 21: a construção coletiva de uma identidade

*Por Nathalie Colombo Zogbi

No Anglo 21, o conhecimento e a aprendizagem se constroem por meio de uma metodologia baseada na participação efetiva de todos os envolvidos no processo educacional. Faz parte de nossos esforços a construção da identidade individual e coletiva, a fim de que crianças e jovens se sintam pertencentes à escola e ao mesmo tempo sintam que a escola pertence a eles.

O sentimento de pertencimento passa pela percepção de cada um dos seus integrantes sobre a sua participação no trabalho a ser executado, nos espaços a serem compartilhados, nas relações a serem estabelecidas. Não se constrói uma escola para os seus atores – corpo docente, alunos, pais, funcionários e comunidade do entorno – e sim com a participação de todos eles.

Desse modo, nada mais natural que nossos alunos e nossas alunas contribuíssem ativamente para nossa primeira criação: o design do uniforme.

Papel, caneta, lápis de cor…

Branco, preto, cinza e laranja…

Juntando um pouco de cada um e muito de todos, nasceu o Uniforme Anglo 21!

Esta ação materializou sentidos e motivações para a construção da identidade de uma escola e de cada um.

Documento Veja abaixo alguns dos desenhos que propiciaram a concepção do nosso uniforme PDF

* Nathalie Colombo Zogbi é diretora geral do Colégio Anglo 21