Nosso primeiro ano

* Por Harley Sato

Nosso é o que foi o ano de 2016.

Foi o ano dos nossos alunos, que iniciaram em uma escola nova e souberam aproveitar o que ela tem de melhor: Elevada qualidade de ensino, muito amor e acolhimento. Parabéns aos nossos queridos alunos!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi o ano da nossa equipe, que encarou o desafio de abrir uma nova escola com um elevado grau de exigência em qualidade de ensino, com um projeto inovador e desafiador. E foi nossa a vitória de conseguir fazer essa entrega. Vitória de um time unido, que tem muita garra e competência, que participa, apoia, ri, se diverte e comemora com muita intensidade. Parabéns aos membros da nossa equipe!

Foi também o ano dos pais dos nossos alunos, os nossos pais, como falamos internamente, que nos acolheram e a quem somos muito gratos pelo engajamento e apoio no desenvolvimento desse projeto pedagógico que se renova a cada dia. Nosso projeto, meus amigos, nosso! Parabéns por abraçar o projeto como se fosse seu!

Sem dúvida, foi o 2016 de cada um de nós. Funcionário, mãe, diretor, professor, coordenador, pai, aluno…

Todos do nosso Anglo 21.

Parabéns à todos nós!

*Harley Sato é diretor pedagógico do Colégio Anglo 21