Mensagem aos vestibulandos

* Por José Eduardo Monteiro

Estamos às vésperas dos grandes vestibulares e algumas dicas finais podem ser muito úteis. Ter atitudes para administrar a pressão e organizar a rotina final de estudos pode melhorar seu desempenho de maneira significativa.

Nesse período em que estamos fazendo revisão de conteúdos, é importante que você conheça as características dos exames que irá prestar: quais são as disciplinas e quais sãos os pesos de cada uma delas, quantas são as questões, qual é o tempo de prova, como é calculada sua nota final etc. Uma maneira de conhecer o estilo da prova é refazendo as suas últimas edições, atentando à sua estrutura, ao nível e tipo das questões, procurando sempre algum padrão entre elas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tenha ciência de que é quase impossível dominar todos os assuntos de todas as disciplinas. É um erro tentar tirar todos os atrasos acumulados ao longo do ano, pois além de não ser possível, pode causar ainda mais ansiedade. Valorize muito que você sabe (seguramente é muita coisa), e tente trabalhar algumas de suas dificuldades, com os pés no chão. Procure os professores. Dar apoio a você é o nosso papel.

No dia que antecede a prova, cuide do seu bem estar; faça um passeio em algum parque que te traga tranquilidade, vá ao cinema, a um shopping, assista episódios da sua série favorita, enfim, o que você julgar melhor pra te acalmar um pouco. Fuja dos exageros, cuide da alimentação com comidas leves e tente dormir cedo.

Lembre-se que o dia da prova é atípico, muitas pessoas se deslocam rumo aos locais de aplicação, o que tende a piorar o trânsito nas proximidades. Portanto, planeje a chegada com bastante antecedência para evitar transtornos desnecessários. Durante a prova, lembre-se: primeiro, resolva todas as questões fáceis, independentemente do assunto a que se referem; depois, as que tomam mais tempo e, por fim, as mais difíceis. A prova é longa e por isso é importante levar água e algumas coisas leves para comer. Reserve tempo suficiente para o preenchimento do gabarito.

Nós, professores, nos colocamos à sua inteira disposição para auxiliá-lo nessa reta final. Siga firme, com garra e dedicação! Conte conosco! Boas provas!

* José Eduardo Monteiro é professor de Física do Colégio Anglo 21 e também autor dos materiais didáticos do Sistema Anglo de Ensino.