Levar questões ambientais para aula de inglês facilita imersão do aluno

* Por Ludmila Dias de Paula Lemos

Em 2017 o ensino de Inglês no Colégio Anglo 21 passou por algumas mudanças que estreitaram a parceria entre essas escolas, compondo uma estrutura que aproxima ainda mais suas propostas pedagógicas.

A carga horária da Red Balloon foi redistribuída em quatro encontros semanais com uma hora de duração, aliando todas as oportunidades de ensino-aprendizagem que a metodologia oferece a um contato mais frequente com a língua. As aulas fazem parte da rotina, e os alunos estão cada vez mais à vontade ao falar inglês pelos corredores, a caminho da sala de aula.

O dinamismo da metodologia segue o mesmo, e assim, durante as aulas, os alunos ouvem histórias, jogam, trocam ideias, ouvem música, assistem a vídeos, criam registros e interagem com o conteúdo e entre si de forma leve, natural e divertida, o que favorece sua relação com novas ideias e o mundo.

Parte essencial desse processo é criar oportunidades para que os alunos se apropriem do inglês, a fim de expressar opiniões e se comunicar. Uma delas é o projeto Eco Friendly, que trabalha a conscientização sobre a relevância do meio ambiente e de sua preservação.

No dia 22 de março, foi comemorado o World Water Day. A iniciativa nasceu em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), no Rio de Janeiro. Desde então discute-se nessa data, em várias partes do mundo, a importância da água potável e do uso sustentável desse recurso.

No colégio, alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II discutiram, durante as aulas de inglês, o papel da água na vida de todos e compartilharam suas ideias através da intervenção #wateris.