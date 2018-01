Jamie Oliver vai ao Anglo 21 levar a mensagem de que “Saber Alimenta”

*Por Gabriel Ramos

Que estudante não gosta de férias? E que estudante não gosta de programas diferentes nas férias?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Colégio 21, os alunos tiveram um dia especial no mês de julho ao receber nas dependências da própria escola em São Paulo um dos maiores chefs da atualidade, Jamie Oliver. No “cardápio do dia”, uma palestra com direito a uma preparação de comida ao vivo.

Se os alunos se divertiram, o evento possibilitou ainda a participação de pais e mães, que viram de perto por que o britânico é uma sumidade da culinária. Tudo isso de uma maneira cativante e irreverente, no melhor estilo de seus programas de televisão.

A todo o momento, alunos e pais participavam da atividade, manipulando junto com o chef o prato especial. Jamie falou da importância de uma alimentação mais saudável e sobre a necessidade de se trabalhar alimentação e culinária com os nossos jovens, para que eles sejam pessoas mais saudáveis e conscientes.

A ida de Jamie Oliver ao Colégio Anglo 21 foi para o lançamento do “Saber Alimenta”, programa que visa aprofundar o trabalho já feito na escola sobre educação alimentar e hábitos mais saudáveis. A iniciativa está sendo desenvolvida em parceria com a Jamie Oliver Food Foundation e a BRF.

O “Saber Alimenta”, que terá aulas já em 2016, será para as turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. E, a depender não só da empolgação e irreverência de Jamie Oliver, mas sobretudo de seu profissionalismo e competência, ganhará diversas instituições de ensino no Brasil.

*Gabriel Ramos é supervisor de comunicação e atendimento do Colégio Anglo 21