Em Educação, é preciso inovar e respeitar a história

*Por Harley Sato

Desde o início de 2016, São Paulo ganhou uma nova e promissora instituição de ensino. Localizado na Zona Sul da capital, o Colégio Anglo 21 traz consigo a tradição de mais de 65 anos dos cursos preparatórios ao vestibular e do sistema de ensino Anglo, com uma série de inovações pedagógicas e iniciativas alinhadas com a formação de crianças e jovens do Século XXI.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hoje, inauguramos este espaço no Blog dos Colégios do Estadão, onde vamos mostrar ao longo dos meses algumas de nossas principais ações e, assim, contribuir para o debate educacional brasileiro. Afinal, acreditamos que a Educação é o campo em que está o maior poder transformador de nosso país, para que seja um lugar cada vez melhor para todos.

Aqui, abordaremos boas práticas e programas de desenvolvimento de empreendedorismo, fluência digital, ética, sustentabilidade, liderança, competências sociais, emocionais, cognitivas e éticas, entre algumas delas. Esperamos contribuir para o debate e a reflexão sobre temas atuais, como a aprendizagem adaptativa e o ensino colaborativo, além de outros assuntos que desafiam toda a comunidade educacional.

Daremos destaque às iniciativas que possam inspirar as demais instituições de ensino, alunos, pais, professores, coordenadores, diretores a fazer uma Educação alinhada com as necessidades do mundo atual, olhando para o futuro, da mesma maneira, reconhecendo os valores e as conquistas do passado.

Bem-vindo. A escola é sua.

*Harley Sato é diretor pedagógico do Colégio Anglo 21 e autor dos materiais do Sistema Anglo de Ensino