Do outro lado da rede, os pequenos do Anglo 21 são verdadeiros gigantes

*Por Romário dos Santos

No voleibol do Anglo 21 para o Fundamental I, realizamos um treinamento mais lúdico, no qual trabalhamos os fundamentos do esporte de maneira descontraída e dinâmica, a fim de tornar a modalidade mais atrativa e prazerosa. Trabalhamos também algumas capacidades físicas, como a agilidade, para que os alunos se locomovam rapidamente e, assim, evitem que a bola caia.

Com o Fundamental II, focamos bastante nos fundamentos e em jogos que favoreçam o aprendizado da modalidade, que é um pouco complexa porque os movimentos realizados no voleibol, como sacar, recepcionar e golpear a bola, não fazem parte dos movimentos do nosso dia a dia.

Já no Ensino Médio, temos a competitividade à flor da pele, mas com muita consciência e respeito às potências e aos limites de cada um. A grande maioria dos alunos do Médio gosta muito da modalidade e a realiza com bastante afinco, beneficiando-se dela tanto para a saúde como para a integração e descontração.

A especificidade do voleibol do Anglo 21 não está em nenhum método inovador, mas na abordagem de um professor verdadeiramente atento aos seus alunos, que trazem uma bagagem de lugares e experiências diversificadas. Essa diversidade proporciona a todos nós aulas maravilhosas, ricas em informação sobre práticas que realmente funcionam e têm sentido.

Temos dentro da quadra crianças e jovens, meninas e meninos – cabe destacar que nossas equipes são sempre mistas –, com força de gigante e vontade de leão para aprender e se aperfeiçoar na modalidade. Eles sabem que, como pontua Paulo Freire, “não há conhecimento pronto e acabado”.

Nossos alunos e alunas são preparados também para lidar de forma saudável com a vitória e a derrota; com a primeira, sem arrogância, e com a segunda, sem a sensação de humilhação. Vemos o erro como uma oportunidade de alinhamento e valorizamos o acerto para crescer ainda mais.

Para continuarmos tendo jogadores de ponta e excelência, precisamos ter aprendizes dedicados e preparados também em termos de caráter e valores. Eu, professor, vejo nos alunos e nas alunas do Anglo 21 essa chama, que fica mais viva a cada treino.

* Romário dos Santos é professor de Educação Física do Ensino Fundamental I e II e também do Ensino Médio do Colégio Anglo 21.