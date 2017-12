Construindo o conhecimento nas aulas de Educação Física

*Prof.ª Cláudia Cesário de Abreu

No colégio Anglo 21 a Educação Física é uma matéria que procura contribuir com um aspecto essencial para o viver do ser humano: o movimento. Nas aulas nossos alunos e alunas estudam e aprendem na teoria e na prática sobre o seu movimentar-se para que possam de maneira crítica demonstrá-los onde quer que estejam.

Para o desenvolvimento das nossas aulas utilizamos o conceito da Cinesiologia Humana e os seguintes blocos temáticos: habilidades motoras, capacidades físicas, relacionamento com o ambiente físico e social e estruturas do nosso corpo.

Este texto tem por objetivo relatar a experiência do tema de aula que se transformou num projeto desenvolvido com os(as) alunos(as) do 5º ano do ensino fundamental, intitulado: “ O Movimentar-se e suas manifestações culturais “. Nas aulas foi possível conhecer, experimentar e se conscientizar sobre as manifestações culturais que se dão através do movimento. Partimos inicialmente para uma busca e descoberta das danças, dos jogos e das lutas que exemplifiquem cada região brasileira; em seguida, a experimentação e representação; no final, a conversa para que aprendessem a respeitar, valorizar e preservar a nossa cultura.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao fim da última apresentação, realizamos uma votação para que escolhessem as atividades que mais gostaram e assim, vivenciá-las mais uma vez. Além disso, para que os alunos pudessem se reconhecer nas relações com os conhecimentos construídos e produzidos, foram feitos o que chamamos de Registro das Aulas. A seguir, seguem alguns destes Registros: