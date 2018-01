Colégio oferece alimentos saudáveis e acompanha desenvolvimento dos alunos

*Por Luís Henrique Vasquinho

De acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente, 41 milhões de crianças de até cinco anos estão acima do peso. Um dos principais problemas de saúde pública do nosso século, a obesidade infantil atinge, sobretudo, crianças de países em desenvolvimento, como o Brasil.

Pensando na saúde e no crescimento dos alunos, o Colégio Anglo 21 oferece uma variedade de alimentos e cardápios naturais e balanceados a seus alunos. Em parceria com uma empresa especializada em alimentação e nutrição, o colégio acompanha de perto os hábitos alimentares dos estudantes.

No lanche, por exemplo, as crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I têm alternativas naturais como biscoitos orgânicos, frutas, cereais e cenouras em cubos. Para bebida, os sucos são naturais e há também opção de iogurte.

Na cantina da escola, nada de frituras, salgadinhos, industrializados e outras junk food: só comida de verdade, com salgados assados e saladas de frutas. É um desafio fazer com que as crianças e adolescentes, tão suscetíveis à publicidade da indústria alimentícia, reduzam o consumo de refrigerante, mas o papel da escola é educar por inteiro e isso, claro, passa pela alimentação.

No colégio, duas nutricionistas planejam o cardápio e cuidam de todo o processo da cozinha, auxiliando os cozinheiros e os ajudantes. Elas também são responsáveis pelo trabalho antropométrico, que consiste na medição e pesagem dos alunos. Elas inserem os dados na curva de crescimento indicado pela Organização Mundial da Saúde e o resultado é enviado aos pais.

A educação alimentar é aprendida com exemplos e é preciso criar hábitos saudáveis nas crianças desde cedo. A formação alimentar é essencial para evitar problemas de saúde, que têm impacto direto na vida adulta.

* Luís Henrique Vasquinho é coordenador do Ensino Fundamental II do Colégio Anglo 21 e autor dos materiais didáticos do Sistema Anglo de Ensino