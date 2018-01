Colégio desafia os alunos a ler 100 livros este ano

*Por Luciana Hubner

Desenvolver nas crianças o hábito da leitura é algo tão importante que existem uma série de datas comemorativas, algumas delas voltadas ao universo infantil e à importância de autores como Monteiro Lobato. Como ele, vários outros escritores têm lugar de honra no Colégio Anglo 21, onde a leitura é prática cotidiana.

Em todas as salas de aula, há o aconchegante “canto da leitura”, que é alimentado regularmente pelas próprias crianças através das visitas à biblioteca. Além de um professor ler uma nova história para a turma todos os dias, cada criança leva um livro escolhido para casa e envolva sua família, fundamental para o envolvimento nesse processo.

Os alunos do Ensino Fundamental também se reúnem em rodas de leitura na sala de aula. Eles compartilham com os colegas ideias sobre histórias da literatura e textos informativos. A proposta é ampliar o repertório, tanto de gêneros textuais como de obras, para ampliar e aprofundar a capacidade de leitura.

O projeto é um dos mais importantes da escola, tem como objetivo ampliar o repertório de leitura, desafiando alguns grupos a ler e conhecer pelo menos 100 obras diferentes. O que se deseja é apresentar para os alunos o prazer de ler, de ir até a biblioteca, folhear as páginas e ampliar o mundo através do livro.

As atividades propostas pelo Colégio Anglo 21 querem combater os dados alarmantes sobre os hábitos de leitura da população. Segundo a última pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, 70% dos brasileiros não leram nenhum livro sequer em 2014. O estudo foi feito em 70 cidades de nove regiões metropolitanas.

*Luciana Hubner é Vice Diretora do Colégio Anglo 21