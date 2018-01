Colégio Anglo 21 oferece simulado gratuito do Enem

*Por Gabriel Ramos

O Colégio Anglo 21, em São Paulo, será sede para a realização do Provão ENEM, um simulado aberto e gratuito para alunos que querem treinar para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). As inscrições estão abertas até o dia 19 de agosto pela internet e a prova acontece em 3 de setembro.

Podem participar alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio. Essa é uma oportunidade para cada estudante entender como melhorar seu desempenho e ter melhor rendimento no exame oficial, em novembro.

As provas seguirão normas e cuidados técnicos rigorosos, com o mesmo sistema de avaliação do ENEM oficial, a Teoria de Resposta ao Item (TRI), e com a mesma matriz de habilidades e competências.

Alunos participantes vão receber, junto com o gabarito da prova, uma avaliação da sua posição no ranking, constando os alunos que estão participando em sua cidade e no Brasil. Além disso, receberá dicas de estudo focadas no exame.

O Provão ENEM estará organizado da seguinte forma:

9º ano – 50 questões (15 Linguagens e Códigos, 15 Matemática e suas Tecnologias, 10 Ciências da Natureza e 10 Ciências Sociais), das 7h às 11h.

1º ano – 70 questões (20 Linguagens e Códigos, 20 Matemática e suas Tecnologias, 15 Ciências da Natureza e 15 Ciências Sociais), das 7h às 12h.

2º ano – 90 questões (25 Linguagens e Códigos, 25 Matemática e suas Tecnologias, 20 Ciências da Natureza e 20 Ciências Sociais), das 7h às 13h.

Premiação

Os cinco participantes mais bem colocados de cada série receberão prêmios pelo seu desempenho. Os primeiros colocados terão 100% de bolsa de estudo no colégio em 2017; os segundos e terceiros receberão descontos de 25% e 15%, respectivamente. Aqueles que ficarem na quarta e quinta posição em sua série, receberão um vale-compras nas lojas Saraiva no valor de R$ 150,00.

Mais informações, acesse www.enemprovao.com.br.

*Gabriel Ramos é supervisor de comunicação e atendimento do Colégio Anglo 21