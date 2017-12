Cadernos pedagógicos do Anglo 21 – um privilégio para alunos e professores.

* Por Giulianny Russo Marinho

No final de 2016, a direção do Colégio Anglo 21, decidiu iniciar a produção e a implementação de um material pedagógico próprio, produzido pela própria equipe interna de professores ou por especialistas externos, mas estreitamente alinhados com perspectiva de formação do Colégio.

A missão de produzir materiais que subsidiassem o trabalho nas séries finais da Educação Infantil e todo o Ensino Fundamental 1, na área de Práticas de Linguagem, Matemática e Ciências Humanas e Naturais representou um grande desafio para todos os autores envolvidos: o de apoiar a prática docente, ao “traduzir” as expectativas de aprendizagem em propostas de aula, sem no entanto, engessar o currículo, de modo a inviabilizar o espaço para as particularidades de cada turma, permitindo um percurso plural, diversificado e, também, autoral de alunos e professores.

Ou seja, um material que possibilita as diferentes aprendizagens almejadas, mas de forma contextualizada, colocando as crianças em situações reais de reflexão: mais que a proposição de diversas atividades para treino, a proposta era apresentar atividades que fossem significativas às crianças, pois estariam relacionadas a um contexto de produção maior, inseridas em projetos ou sequências didáticas, especialmente elaboradas para os nossos alunos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesse sentido, o Caderno de Práticas de Linguagem do 1º ano traz uma série de atividades para ajudar as crianças a formarem-se enquanto leitores e escritores. Mas não um leitor e escritor qualquer, preocupados apenas em saber qual conjunto de letras usar e em qual ordem, mas um que seja curioso e interessado pelo enorme universo que a leitura e a escrita podem oferecer.

Ao longo do ano, serão utilizados três cadernos, um para cada trimestre.

No caderno do 1º trimestre teremos como principal objetivo os procedimentos de leitura e escrita no contexto de pesquisa: como encontrar uma informação? Em quais materiais procurar? Quais pistas os textos informativos nos dão e que nos ajudam a localizar rapidamente o que procuramos?

Para aprendermos tudo isso, faremos um estudo sobre os animais da fauna brasileira, que além de trazer muitas curiosidades sobre animais como a incrível onça-pintada, o lobo-guará, o boto cor de rosa, entre outros, nos ajudará a entrar nesse mundo da pesquisa.

Também temos nesse caderno, diversas propostas para que as crianças possam refletir, de modo mais sistemático, sobre o sistema de escrita e caminharem rumo à aquisição da escrita alfabética. Todas essas propostas ocorrem no contexto de leitura e escrita de parlendas.

Por fim, finalizamos com algo que para nós, professores do Anglo 21, é fundamental: a formação do leitor de literatura. Nessa parte, as crianças encontrarão a indicação de diversos livros do Roald Dahl, já que lerão “O fantástico senhor Raposo”, desse autor. Também nessa parte há muitas indicações de livros que tenham monstros, já que este será o personagem que iremos seguir.

Pra deixar tudo ainda muito mais especial, os cadernos contam com ilustrações produzidas pelos próprios alunos da escola.

Aposto que, depois dessa, vocês ficaram com vontade de conhecer esse material! Por hora, confiram o que as crianças têm achado:

* Giulianny Russo Marinho é professora do Colégio Anglo 21.