4 atividades cultivam a amizade no Colégio Anglo 21

Socializar é fundamental para o desenvolvimento emocional das crianças

A escola continua sendo um lugar ideal para fazer amigos. Cultivar relacionamentos, interagir e perceber o outro são essenciais para o desenvolvimento social e emocional das crianças.

“Socializar é fundamental. A colaboração, o respeito e a solidariedade são habilidades fundamentais para que as crianças sejam agentes do próprio saber e construtores de novos horizontes”, ressala o diretor pedagógico Harley Sato.

Além do incentivo diário em sala de aula, algumas estratégias podem ser usadas para facilitar a interação entre as crianças. Confira 4 exemplos que cultivam os relacionamentos na escola.

Música

Os pequenos aprendem a se relacionar com os colegas respeitando o espaço e a vez de cada um. No Colégio anglo 21, as crianças participam de rodas e, de mãos dadas, aprendem diferentes formas de interagir com a música, com o professor e com os amigos.

Culinária

As mãos sujas já bastam para sorrisos serem distribuídos aos colegas. O ambiente descontraído favorece a interação entre as crianças. Um ajuda e aprende com o outro. O trabalho em equipe é valorizado e acontece de forma natural.

Fotografia

Um projeto no Colégio Anglo 21 mostrou que a fotografia é uma ótima ferramenta para integrar os alunos. A proposta foi que eles fotografassem o ambiente do colégio usando a criatividade. O olhar sobre a escola foi compartilhado, comentado, e mais um tempo de interação entre a turma foi promovido e de uma forma descontraída e interessante.

Jogos

A sugestão do diretor do Anglo 21 é priorizar a construção de jogos. Em grupos, os alunos discutem temas e fazem o caminho. O trabalho de construir é mais envolvente do que apenas jogar. Os alunos percebem que eles precisam uns dos outros para realizar a tarefa e depois se divertem com o resultado do que criaram.

Sobre o Anglo 21

Localizado na Zona Sul de São Paulo, o Anglo 21 é o primeiro colégio do Grupo Anglo, pertencente à SOMOS Educação. A escola, que atende todos os segmentos da educação básica, do Infantil ao Médio, concentra práticas pedagógicas modernas e inovadoras, necessárias para o estudante do Século XXI, alicerçadas na tradição e força da marca Anglo. Assim, compromete-se com o desenvolvimento integral de crianças e jovens, a fim de que o mundo possa contar com cidadãos ainda mais responsáveis e conscientes de sua atuação na sociedade, trabalhando para a formação humanista, estimulando valores de responsabilidade individual, social, ambiental, para a capacidade de resolver problemas e para o desenvolvimento de soluções criativas no dia a dia.