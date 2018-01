Turmas de Filosofia do 2º ano aprendem a respeitar as diferenças

O modo como você trata as pessoas faz toda a diferença! Esse é o projeto de Filosofia das turmas do 2º ano do Ensino Fundamental no Colégio Ábaco. A proposta inclui conversas com os alunos, vídeos e discussões sobre o tema, com o objetivo de aprender a lidar com as diferenças.

Durante as atividades, foram abordados tópicos que incentivam o pensamento crítico das crianças a respeito de seus direitos e deveres na sociedade. Eles debateram sobre bullying, autoestima, solidariedade e respeito. O grupo também falou sobre a importância de respeitar limites e valorizar potencialidades.

“A diversidade é um tema que deve ser constantemente trabalhado na escola, porque os alunos precisam aprender a lidar com as diferenças desde cedo. Assim, contribuímos na formação das nossas crianças para que participem do processo social com base no respeito mútuo”, afirma a coordenadora Suslei Rossi.