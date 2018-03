Tentativas de escrita na Educação Infantil

O mundo é um ambiente letrado. Por isso, a interação com as letras começa muito antes da alfabetização. A criança tem contato com um ambiente repleto de estímulos escritos que despertam a curiosidade. Ela busca compreender o mundo que a rodeia e resolver situações que este provoca. Assim, o contato com os diferentes tipos de linguagens proporciona um maior universo cultural.

A escola ajuda a construir seu pensamento e oferece condições para aprender a decifrar o mundo. Por meio de brincadeiras, a criança expressa emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade faz parte de seu universo.

No início da educação Infantil, as atividades têm como objetivo auxiliar o desenvolvimento físico e social dos alunos. Portanto, as primeiras lições são a escrita do próprio nome. Apesar de não ser alfabetizada, a maioria das crianças é capaz de atingir esse objetivo , copiando as letras com a ajuda das professoras. Com a tarefa, os alunos praticam a habilidade de segurar o lápis, desenvolvendo a coordenação motora. Além disso, identificam a si próprios, descobrindo e explorando uma nova forma de registro.