Incentivo ao handebol rende histórico de vitórias

O esporte vai além do exercício físico. A prática auxilia na socialização, reforça a autoestima e ajuda a equilibrar a ingestão e o gasto de calorias. No Ábaco, os alunos têm acesso a diferentes categorias, como ginástica rítmica, vôlei e futsal. Mas um dos maiores destaques é o time de handebol, que é bicampeão Brasileiro e Sul-Americano Escolar.

Segundo o Coordenador de Esportes Bruno Pilon, o handebol estimula diferentes habilidades, como saltos, arremessos, drible e corrida. “O atleta desenvolve capacidades básicas para a prática de qualquer outro esporte no futuro.” Para incentivar, o Ábaco realiza atividades dentro da escola, como os Jogos Internos de Handebol, destinados a alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, que ocorre em outubro.

Os alunos também participam de campeonatos externos. Recentemente, o time feminino ganhou pela 8º vez o JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) e irá representar o Estado no campeonato nacional. “Nos dedicamos muito nos treinos. Também observamos as competidoras mais velhas e aprendemos com elas”, conta Ana Luísa Pavan, 12 anos, que treina quatro dias na semana com a equipe. “Participar de campeonatos é muito legal. Viajamos, fazemos amigos e descobrimos como é a rotina de um time”, afirma Fernanda Couto, 12.

Na opinião do treinador Rogério Carreon, dedicação e responsabilidade são a chave para o sucesso nos esportes. “Elas treinam bastante, fazem academia na medida certa e são boas alunas, sempre com notas altas.”